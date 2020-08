Unerlaubt in Aschaffenburger Parkhaus übernachtet

Von der alarmierten Polizeistreife wurde ein Platzverweis ausgesprochen und Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet.

Mehrere Verstöße gegen die 0,5-Promille-Grenze

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag um 21:43 Uhr wurde der 42-jährige Fahrer eines Pkw Audi von einer Polizeistreife in der Darmstädter Straße angehalten. Bei ihm wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von 0,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, Anzeige wird vorgelegt.

Kurze Zeit später um 22:25 Uhr wurde an der gleichen Kontrollstelle ein 54-Jähriger mit seinem Pkw Skoda gestoppt. Der typische Alkoholgeruch führte zu einem Testergebnis von 0,78 Promille. Auch hier war die Fahrt zu Ende.

Beide Autolenker erwartet nun ein Fahrverbot für motorisierte Kraftfahrzeuge von einem bis drei Monaten, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 500 Euro (Erstverstoß) bis 1.500 Euro (Drittverstoß) zuzüglich Verwaltungskosten.

Randalierende Frau in Gewahrsam genommen

Eine amtsbekannte 43-Jährige, welche im Innenhof der Berufsschule in der Seidelstraße, am Montag um 18:00 Uhr mehrfach Passanten anpöbelte und grundlos herumschrie, wurde von der alarmierten Polizeistreife in Gewahrsam genommen. Zuvor hatte sie ausgesprochene Platzverweise ignoriert, war uneinsichtig und überhaupt nicht kooperativ.

Unfall bei Hösbach-Bahnhof

Am Montag um 17:35 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Ssangyong die Staatsstraße 2307, von Schimborn kommend, in Richtung Hösbach-Bahnhof. Am sogenannten Stachus war die Lichtzeichenanlage aufgrund Reparaturarbeiten ausgefallen. Da sich ein Fahrzeug zum Linksabbiegen neben ihren Wagen stellte, übersah sie beim Losfahren in die Kreuzung einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi, der von einer 43-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos, wobei ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro entstand.

Kollision nach Rückwärtsfahren in Hösbach

Ein 22-Jähriger befuhr am Montag um 19:40 Uhr mit seinem BMW die Industriestraße und wollte nach links auf ein Tankstellengelände einbiegen. Ein 32-Jähriger bog mit einem Auto der gleichen Marke bereits aus dem Gelände nach rechts ab und wollte in die Hauptstraße einfahren. Hier bemerkte er, dass er etwas in der Tankstelle vergessen hatte, fuhr rückwärts und über sah beim Vorwärtsfahren und Abbiegen den schon kreuzenden Pkw des 22-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Sachschaden von 5.000 Euro entstand.