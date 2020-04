Unerlaubt in Alzenau geangelt

Die Männer im Alter von 27, 29 und 50 Jahren müssen sich jetzt wegen Diebstahls bzw. versuchtem Diebstahl sowie Ordnungswidrigkeiten nach dem Fischereirecht verantworten. Zwei weitere Begleiter der Männer, die selber nicht angelten, werden zudem wegen Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung zur Anzeige gebracht.

Auto in Hemsbach gestreift

Im Zeitraum von Freitag, 07:00 Uhr bis Sonntag, 20:00 Uhr wurde ein in der Ortsdurchfahrt Hemsbach am Fahrbahnrand geparkter grüner Pkw Subaru Legacy durch ein anderes Fahrzeug im Vorbeifahren gestreift und dadurch an der gesamten linken Fahrzeugseite zerkratzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.