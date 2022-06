Im Bahnhof Dettingen stieg eine Person in das Gleisbett hinunter und löste damit bei einem aus Frankfurt am Main kommenden Regional-Express eine Schnellbremsung aus. Der polizeilich gesuchte Mann muss sich nun auch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.

Am Sonntagnachmittag spielte eine männliche Person gegen 14:20 Uhr am Bahnsteig im Bahnhof Dettingen mit seinem Basketball. Als der Ball durch Unachtsamkeit in die Gleisanlagen rollte, stieg der 21-jährige Mann in das Gleisbett hinunter, um seinen Ball zu holen. Den bereits einfahrenden Regionalexpress aus Richtung Frankfurt am Main bemerkte er dabei nicht.

Der Triebfahrzeugführer leitete daraufhin eine Schnellbremsung aus einer Geschwindigkeit von circa 45km/h ein und kam rund 100 Meter weiter zum Stehen. Die 500 Reisenden im Zug blieben dabei unverletzt. Der aus Sierra Leone stammende Mann konnte gerade noch rechtzeitig das Gleisbett verlassen und blieb dabei unverletzt. Anschließend setzte er sich in den ausgebremsten Zug, mit dem er eigentlich nach Aschaffenburg fahren wollte.

Eine Stunde Verspätung

Die alarmierte Streife der Bundespolizei konnte die Person im Zug ausfindig machen und einer Kontrolle unterziehen. Der Regionalexpress konnte anschließend mit einer Stunde Verspätung die Fahrt Richtung Aschaffenburg fortsetzen. Da der 21-jährige keine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland vorweisen konnte und weil er diesbezüglich schon polizeilich gesucht wurde, folgte die Mitnahme zum Bundespolizeirevier nach Aschaffenburg.

Der 21-Jährige muss sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und wegen dem Verdachts des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet verantworten. Die Bundespolizei weist eindringlich auf die Gefährlichkeit des Ballspielens auf und in der Nähe von Bahnanlagen hin.

Quelle: Bundespolizei Würzburg/ lesa