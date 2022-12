Einbrecher randalieren in Würzburger Feste Marienberg

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in dem oben genannten Fall wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Würzburger Stadtgebiet

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Zwischen Mittwochabend 17:00 Uhr und Donnerstag 12:50 Uhr wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer der linke Außenspiegel eines in der Schiestlstraße geparkten Pkws beschädigt. An dem schwarzen Opel Astra entstand ein Sachschaden in Höhe von 380 Euro.

WÜRZBURG/INNENSTADT. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zwischen Mittwoch 15:00 Uhr und Donnerstagmorgen 05:00 Uhr im Inneren Graben. Dort wurde ein geparkter weißer Hyundai von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im linksseitigen Bereich der Frontstoßstange touchiert. Die Schadenshöhe wird mit 1.000 Euro angegeben. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in den o. g. Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen möglich sind, werden gebeten, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.