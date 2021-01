Miltenberg: Unbelehrbare verstoßen erneut gegen das Infektionsschutzgesetz

Nicht viel dazugelernt hatten drei junge Frauen im Alter von 19, 20 und 21 Jahren, die am Dienstag gegen 20.50 Uhr in einem VW in der Mainstraße kontrolliert wurden. Zunächst konnten die Beamten nur die Fahrerin mit Beifahrerin erkennen, dann aber unter Jacken auf der Rücksitzbank „versteckt“ eine weitere Frau erblicken. Da sie gegen die geltenden Regeln nach dem Infektionsschutzgesetz verstießen erwarten die drei Frauen nun erneut Anzeigen. Erneut deswegen, weil das Trio bereits am 02.01.2021 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz begangen hatten.

Glatteis wird Autofahrer in Schneeberg zum Verhängnis

Schneeberg-Zittenfelden. Am Dienstag gegen 06.30 Uhr befuhr ein Toyota-Fahrer die Strecken von Hettingenbeuern nach Zittenfelden. Kurz vor dem Ortseingang kam er trotz langsamer Fahrweise auf eine Eisplatte und rutschte in einen Graben. Der Pkw kam auf der Seite zu liegen, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro und musste abgeschleppt werden.