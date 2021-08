Unbekekannte brechen in Collenberger Wohnhaus ein

In der Zeit von 16.00 Uhr bis 23.40 Uhr verschafften sich die Einbrecher über den Keller Zutritt zu dem Anwesen in der Straße Am Dreispitz. In der Folge durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten Bargeld und ein Tablet im Gesamtwert von einigen hundert Euro.

Wem während des Tatzeitraums verdächtige/fremde Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Anwesens aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.