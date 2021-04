Unbekanntes Fahrzeug kollidiert mit Ebertbrücke

Hierbei wurden die Metallstangen leicht verbogen und das Geländer in vierstelliger Höhe beschädigt. Eine Polizeistreife wurde am Mittwoch, gegen 00:15 Uhr darauf aufmerksam. Sie fand zudem einige Fahrzeugteile und Bruchstücke an der Unfallörtlichkeit, die sichergestellt wurden. Nähere Informationen zum Tatzeitraum oder Täter sind jedoch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Mercedes angefahren und geflüchtet

Im Zeitraum von Samstag, 13:30 Uhr bis Montag, 13:45 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw Daimler. Dieser stand am rechten Fahrbahnrand der Nelseestraße abgestellt und weist nun Kratzer sowie Dellen am Kotflügel vorne links bis zur Fahrertür auf. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Der unbekannte Fahrzeugführer hinterließ weiße Lackspuren.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Diebstahl von Geldbörse während Spielplatzaufenthalt

Am Donnerstag, zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, befand sich ein 38-jähriger Mann mit seinen Kindern auf einem Spielplatz Am Rosensee. Während seines Aufenthaltes entwendete ein unbekannter Täter seine Geldbörse aus der Jackentasche. Die Jacke war zur Tatzeit auf einer Bank abgelegt. In dem Geldbeutel waren neben diversen Dokumenten Bargeld in dreistelliger Höhe enthalten.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Diesel aus Lkw abgepumpt

Mainschaff. Ein unbekannter Täter brach im Zeitraum von Montag, 17 Uhr bis Dienstag, 07 Uhr den Tankdeckel eines Lkw Mercedes auf. Im Anschluss entwendete der Täter in etwa 30 Liter Diesel. Der Lkw war Im Trauenloh abgestellt und wurde durch die rabiate Vorgehensweise des Unbekannten in dreistelliger Höhe beschädigt.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg