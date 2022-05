Unbekannter zündet Palme in Aschaffenburger Frohsinnstraße an

Eine Zeugin bemerkte laut Polizei den Brand und konnte selbigen schnell löschen. Zum Tatzeitpunkt waren noch mehrere Personengruppen unterwegs. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zum unbekannten Pyromanen geben können.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegengenommen.

Verkehrsunfall in Parkhaus mit hohem Sachschaden

Aschaffenburg. Beim Ausparken in einem Parkhaus in der Elisenstraße verwechselte ein 77-jähriger Autofahrer am Montagabend das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr rückwärts gegen einen geparkten Opel Corsa. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Corsa wiederum auf einen danebenstehenden VW Polo geschoben. Der Mercedes des Unfallverursachers und der Opel erlitten dadurch einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Fahrraddiebstahl aus Hof

Aschaffenburg. In der Zeit von Sonntagnachmittag (14.30 Uhr) bis Montagmorgen (8.00 Uhr) hat ein unbekannter Dieb zwei Fahrräder aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses im Bohlenweg entwendet. Die Fahrräder waren dort jeweils mit einem Kettenschloss gesichert. Hinweise zum Täter gibt es nicht. Der Sachwert der beiden Fahrräder beschränkt sich auf insgesamt circa 300 Euro.

Polizei Aschaffenburg/kick