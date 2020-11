Unbekannter zündet Apfelbaum in Gräfendorf an

Am Dienstagabend zündete ein bislang unbekannter Täter auf einem Grundstück im Bereich „Schondratal“ einen Apfelbaum an. Der Brand konnte zeitnah entdeckt und von der Feuerwehr abgelöscht werden. Glücklicherweise ist kein Schaden entstanden, lediglich ein Hohlraum im Baum war angekokelt.

Fahrrad entwendet

Gemünden. Bereits Anfang der Woche wurde am Bahnhof in Gemünden ein Damenrad entwendet. Am Montag gegen 16:15 Uhr stellte eine 18-jährige Frau ihr blau/schwarzes Mountainbike „Bulls“ am Bahnhof am Unterstellplatz für Fahrräder ab. Das Rad kettete sie mit einem Fahrradschloss an. Als sie das Fahrrad am Dienstag gegen 16:45 Uhr wieder benutzen wollte stellte sie fest, dass es entwendet worden war. Der Beuteschaden wird auf ca. 450 Euro beziffert. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfälle

Mittelsinn. Am Mittwochabend gegen 18:50 Uhr befuhr ein 30-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2304 von Burgsinn Richtung Mittelsinn. Hierbei sprang ein Reh vor seinen Auto. Der Autofahrer erfasste das Wild, welches getötet wurde. Der Sachschaden am VW Caddy wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Obersinn. Bereits am Sonntagabend erfasste ein 42-jähriger Autofahrer beim Befahren der Staatsstraße 2304 einen Fuchs, welcher die Straße kreuzte. Der Fuchs wurde hierbei getötet. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Gössenheim. Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr fuhr ein 48-jähriger Autofahrer von Eussenheim nach Gössenheim. Kurz nach der Wermkurve

erfasste er einen Waschbären. Ob am Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, muss noch durch eine Werkstatt überprüft werden.

xere/Polizei Gemünden