Als er gegen 15:00 Uhr zu seinem VW zurückkehrte stellte er fest, dass jemand einen Kratzer in die Türe seiner Beifahrerseite gemacht hatte. Dem Schadensbild nach wird davon ausgegangen, dass dieser mit Absicht in den Lack des Autos geritzt wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Polizei erbittet in dieser Sache Hinweise.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Meldung der Polizei Obernburg