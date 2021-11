Unbekannter zerkratzt Audi A 6 in Elsenfeld

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde hier ein schwarzer A 6, der am rechten Fahrbahnrand in der Königsberger Straße geparkt war, mit mehreren Kratzern auf der linken Fahrzeugseite verkratzt. Der angerichtete Sachschaden an dem Auto beträgt ca. 500 Euro.

Radfahrer führt Marihuana mit sich

Elsenfeld, Glanzstoffstraße. Bei der Kontrolle eines Radfahres in der Glanzstoffstraße haben Beamte der PI Obernburg eine kleine Menge Marihuana sichergestellt. Die Beamten hatten den 29 jährigen Radler am Sonntag Abend angehalten, um die Beleuchtung des Rades zu überprüfen. Bei der genaueren Überprüfung des jungen Mannes stellten die Beamten dann in einer mitgeführten Bauchtasche das Marihuana sicher.

Den Radler erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Niedernberg, Hansaring. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Beamte der PI Obernburg einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer kontrolliert. Den Beamten war im Hansaring ein amtsbekannter Drogenkonsument aufgefallen. Bei seiner Überprüfung auf Fahrtauglichkeit zeigte der Opelfahrer drogentypische Ausfallerscheinungen. Daher ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Beim Abbiegen Gegenverkehr gestreift

Erlenbach a.Main, Mechenhard, Weinbergstraße. Am Sonntag Nachmittag ist aus der Weinbergstraße ein Unfall gemeldet worden. Gegen 17.40 Uhr war hier ein Elsenfelder, von der Mechenharder Straße aus Erlenbach kommend, nach rechts in die Weinbergstraße eingebogen. Da der Fahrer des Opel Corsa beim Abbiegen zu weit nach rechts ausholte, kam er mit der linken vorderen Seite in den Gegenverkehr und streifte hier einen Pkw Ford Focus, dessen Fahrer Richtung

Fensterscheibe eingeschlagen

Mömlingen, Hauptstraße. Von Samstag auf Sonntag (zwischen 0 und 11 Uhr) ist in der Hauptstraße von Unbekannten ein Imbiss beschädigt worden. Der Pächter stellte am Sonntag Vormittag fest, dass eine Fensterscheibe durch stumpfe Gewalt beschädigt wurde. An dem zweifachverglasten Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.

mci / Quelle: Polizei Obernburg