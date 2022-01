Unbekannter wirft mehrere Fensterscheiben der Realschule Lohr ein

Das meldet die Polizei Lohr. Insgesamt wurden 3 Scheiden durch den oder die Steinewerfer beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

An Fahrzeug hängen geblieben

In der Ortsdurchfahrt Lohr-Sackenbach ist es am Donnerstag gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 18.jährige Fahrerin fuhr mit ihrem VW Polo von Gemünden kommend auf der B 26 durch Lohr-Sackenbach. Als sie hier an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Wagen vorbeifahren wollte, kam es zu einer seitlichen Kollision. Anschließend kam die 18-jährige Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und an einem kleinen Rempel zum Stehen.

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 15000 Euro geschätzt. Die 18-jährige Fahrerin wurde mit Verdacht auf HWS-Trauma ins Lohrer Klinikum verbracht.

Spiegelberührung mit geparktem Auto

Ein geparktes Auto wurde laut Polizei am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Hauptstraße in Partenstein beschädigt. Ein Fahrer konnte beobachten, als ein vor ihm fahrender VW-Multivan im Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug streifte.

Nachdem der Fahrer des VW-Multivan jedoch nicht anhielt, verfolgte ihn der Zeuge bis Frammersbach und konnte ihn dort zum Anhalten bewegen. Anschließend wurde die Polizei verständigt. Der 77-jährige Fahrer gab vor Ort glaubhaft an, dass er keinen Anstoß bemerkt habe. Von dem möglicherweise beschädigten geparkten Fahrzeug sind keinerlei Daten vorhanden. Hinweise nimmt die Polizei Lohr am Main telefonisch oder per Mail entgegen.

Polizei Lohr/kick