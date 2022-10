Unbekannter wirft Fenster des Aschaffenburger Christian-Schad-Museums ein

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss sich die Sachbeschädigung an dem Museumsgebäude in der Pfaffengasse im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag ereignet haben. Ein Zeuge hatte bei einem Rundgang eine eingeworfene Fensterscheibe an der zur Landingstraße gelegenen Gebäuderückseite bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass in diesem Bereich noch ein weiteres Fenster durch einen Steinwurf beschädigt wurde. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen.

Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken