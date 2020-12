Unbekannter verursacht Unfall auf der A3 bei Hösbach und flüchtet

Ein Unbekannter fuhr am Sonntag gegen 22:50 Uhr an der Anschlussstelle Hösbach auf die A3 in Richtung Frankfurt auf. In der Kurve der Auffahrt geriet das bislang unbekannte Fahrzeug nach aktuellem Erkenntnisstand auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte über das Bankett und den angrenzenden Grünstreifen. Hierbei erfasste das Fahrzeug einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild samt Haltepfosten, riss diese aus der Bodenverankerung und schleuderte sie auf die Fahrbahn der A3. Das Fahrzeug rutschte weiter über die gesamte Fahrbahn der Autobahn, bis es mit der linksseitigen Betonleitwand kollidierte. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Zwei nachfolgende Autofahrer konnten den Gegenständen auf der Fahrbahn nicht rechtzeitig ausweichen und überfuhren diese. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euros an den Pkws. Zum Zwecke der Fahrbahnreinigung musste die Autobahn, wie auch die Anschlussstelle Hösbach, für den Verkehr kurzzeitig gesperrt werden.

Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und dem flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2411 bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

Auto schleudert bei Nässe von Autobahn

Alzenau. Am Sonntag befuhr ein 33-jähriger mit seinem Mercedes die A45 in Richtung Gießen. Gegen 23:15 Uhr geriet dann sein Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw kollidierte daraufhin mit der Außenleitplanke und kam schließlich stark beschädigt am Pannenstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, sein nicht mehr fahrbereiter Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt.

sob/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach