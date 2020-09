Unbekannter verursacht in Blankenbach hohen Sachschaden und flüchtet

Die VW-Besitzerin hatte ihr Fahrzeug um 11 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Um 12 Uhr musste sie dann feststellen, dass die gesamte linke Seite massiv zerschrammt war. Der Verursacher, bei dem es sich aufgrund aufgefundener Teile um einen Bus oder Kleintransporter gehandelt haben dürfte, hatte den VW offenbar beim Vorbeifahren beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

In der Wilhelm-Grönemeyer-Straße ist es am Mittwoch zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Ein Zeuge war um 12.30 Uhr durch einen lauten Schlag aufmerksam geworden. Er sah, dass ein weißer Mercedes Sprinter wendete und wegfuhr. Dessen Fahrer war zuvor gegen den Holzzaun eines Anwesens gefahren und hatte dabei einen Schaden von geschätzten 600 Euro verursacht. Da das Kennzeichen des flüchtigen Verursachers bekannt ist, sollte der Fahrer zu ermitteln sein.

Fehler beim Abbiegen Mömbris-Niedersteinbach

Der 54-jährige Fahrer eines VW Crafter bog am Mittwoch um 12.15 Uhr in der Alzenauer Straße in eine Grundstückseinfahrt ab. Dabei beschädigte er einen ordnungsgemäß geparkten BMW. Fazit: 4.000 € Schaden am BMW und 500 € an dem VW Crafter.

stru/Polizei Alzenau