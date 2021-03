Unbekannter versucht Wohnwagen und Holzhütten in Mainaschaff in Brand zu setzten

Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen muss sich die Tat im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag, 13.40 Uhr, und Dienstagvormittag, 11.00 Uhr, ereignet haben. Der Täter machte sich in den am Mainparksee gelegenen Parzellen an zwei Holzhütten und dem Wohnwagen zu schaffen. Bei dem missglückten Versuch, diese in Brand zu setzen, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 500 Euro.



Wer im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.