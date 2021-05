Unbekannter versucht mehrfach in Lagergebäude des Bezirkskrankenhauses Lohr einzubrechen

Der bisher unbekannte Täter versuchte hierbei zum einem ein Rolltor an mehreren Stellen aufzuhebeln und bei einem weiteren Lagergebäude brach er ein Vorhängeschloss auf. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde lediglich ein Fahrzeugschlüssel eines Traktors entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.

Die Polizei bittet hierbei um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/87410

In die Leitplanke gekracht: Ruppertshütten

Am Dienstagnachmittag verlor ein 22-jähriger Opel-Fahrer zwischen Langenprozelten und Ruppertshütten bei der Durchfahrt einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte anschließend in die Leitplanke. Hierbei wurden insgesamt vier Leitplankenfelder beschädigt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt.

Am Dienstagmorgen, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr, wurde ein geparktes Auto in der Ignatius-Taschner-Straße von bisher unbekannten Verursacher leicht beschädigt. Der Eigentümer parkte seinen VW-Golf und stellte bei seiner Rückkehr fest, dass sich am Heck des Autos, unterhalb des Kofferraums, ein Kratzer befindet.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410

Polizei Lohr/ienc