Unbekannter verstreut Rattengift in Wörth - Drei Hasen verendet

Die 38-Jährige wollte am Mittwoch ihren Hasenkäfig am örtlichen Campingplatz im Wiesenweg reinigen und fand die drei Tiere leblos auf. Unmittelbar neben den Hasen befanden sich Spuren von Rattengift. Ein Unbekannter hatte das Gift offensichtlich zwischen Dienstag, 11:00 Uhr, und Mittwoch, 17:00 Uhr, in den Stall gestreut.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

40-Jähriger fährt ohne Fahrerlaubnis in Bürgstadt - Angeblicher Fahrerwechsel erfolglos

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochvormittag geriet der Mazda eines 40-Jährigen in den Fokus einer Streife der Polizei Miltenberg. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle versuchte der Fahrer vergeblich, die Beamten zu täuschen. Er behauptete, dass nicht er, sondern seine Frau gefahren sei.

Gegen 09:00 Uhr entschloss sich eine Streife der Miltenberger Polizei am Mittwoch einen 40-Jährigen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nachdem das Fahrzeug am LIDL-Parkplatz „Am Stadtweg“ gestoppt hatte, stieg der Mann unter den Augen der Beamten an der Fahrerseite aus seinem Pkw aus. Trotzdem versuchte er - letztendlich vergeblich - die Polizei davon zu überzeugen, dass seine ebenfalls im Pkw befindliche Frau gefahren sei.

Der Grund für das Täuschungsmanöver des Mannes stelle sich schnell heraus. Gegen den 40-Jährigen besteht seit Ende Juli eine gerichtliche Entziehung der Fahrerlaubnis. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Auto in Miltenberger Parkhaus angefahren - Zeugen gesucht

MILTENBERG. Zwischen Sonntag und Mittwoch hat ein Unbekannter einen im EMB-Parkhaus in der Jahnstraße geparkten grauen VW Polo angefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei für den Kreis Miltenberg