Unbekannter verstopft in Krombach Löcher von Bienenstöcken

Diese stehen im Bereich der Andreastraße. Der Täter verstopfte die Löcher, wodurch die Bienen nicht mehr ausschwärmen konnten. Laut Polizei starben einige Bienen und deren Königinnen.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Kahl am Main, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag gegen 00:05 Uhr hat ein Unbekannter ein Auto „Am Leinritt" in Kahl angefahren. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen, jedoch verlor er bei dem Zusammenstoß sein Kennzeichen. Da der Pkw des Verursachers zudem nicht zugelassen war, wird wegen mehreren Straftaten ermittelt. Es entstand ein Fremdschaden in Höhe von ca. 2000 €.

Motorrad fährt Kind an

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitag gegen 16.20 Uhr hielt ein Schulbus an der Kreuzung Glasbergstraße / Vikarstraße und ließ die Schüler aussteigen. Als ein Motorradfahrer an dem haltenden Bus vorbeifahren wollte, rannte ein 9jähriges Kind hinter dem Bus über die Straße. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und touchierte das Kind leicht. Es wurde mit leichteren Verletzungen vorsorglich ins Klinikum Aschaffenburg gebracht.



Schuppen beschädigt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg Im Laufe der Woche wurde durch einen unbekannten Täter erneut der Schuppen eines Schrebergartens im Bereich der Schulstraße beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 €.

