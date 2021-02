Unbekannter Täter zersticht Autoreifen in Erlenbach

Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Wer etwas Verdächtiges, insbesondere auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Obernburg in Verbindung zu setzen.

Unter Drogen stehender Auto-ahrer mit Marihuana an Bord

Leidersbach (OT Volkersbrunn). Am Montag gegen 20:.5 Uhr fiel ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw Opel in der Volkersbrunner Straße bei einer Verkehrskontrolle durch drogentypische Verhaltensweisen auf. Bei dem Fahrzeuglenker erfolgte eine Blutentnahme. Außerdem wurde bei dem Heranwachsenden eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vorfahrt missachtet - Unfall in Sulzbach

Sulzbach a.Main. Am Montag um 16.50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Spessartstraße/Hauptstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer VW-Fahrerin und einer Mercedes-Fahrerin. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von über 2.500 Euro. Die 52-jährige Lenkerin des Mercedes wollte von der Spessartstraße kommend nach rechts in die Hauptstraße einfahren und übersah dabei die aus Richtung Kleinwallstadt kommende bevorrechtigte 23-Jährige mit ihrem Pkw. Einen Zusammenstoß konnten beide trotz Bremsversuch nicht mehr verhindern.

Auto mit falschen Kennzeichen unterwegs

Obernburg a.Main. Am Montag gegen9.05 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw VW die Bundesstraße 469 in Fahrtrichtung Miltenberg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw nicht zugelassen und die angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Den Fahrzeuglenker erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung, Diebstahl, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Zu schnell im Abfahrtsbereich der B469 - BMW landet im Graben

Obernburg a.Main. Am Montag um 15.45 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem BMW die Bundesstraße 469 in Richtung Miltenberg. Bei Verlassen der Bundesstraße an der Ausfahrt Obernburg Mitte verlor der Fahrzeuglenker aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Der BMW-Fahrer kam hierbei von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren hundert Euro.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg