Unbekannter Täter beschädigt Grab

Am Grab wurde eine Betonsäule gebrochen und eine Laterne zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 900 Euro. Hinweise auf den Täter gibt es nicht.

Opel in Haibach beschädigt

Haibach. Im Laufe des vergangenen Wochenendes, zwischen Samstagmittag und Montagmorgen, wurde ein schwarzer Opel durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Fahrzeug war in dieser Zeit im Auemweg abgestellt. Die Fahrzeughalterin stellte am Montag neue Schäden im Bereich des linken Seitenspiegels und der A-Säule fest. Der Unfallverursacher gab sich bislang nicht zu erkennen.

Verkehrsunfall beim Linksabbiegen - Verursacher flüchtig

Stockstadt. Am späten Montagnachmittag um kurz vor 17 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße AB 16 im Bereich des Friedhofes. Ein unbekannter Autofahrer wollte dort nach links auf die Bundesstraße 469 abbiegen und missachtete dabei den Vorrang einer entgegenkommenden Mercedesfahrerin. Nach eigenen Angaben leitete die 31-jährige Mercedesfahrerin eine Vollbremsung ein, konnte einen leichten Zusammenstoß mit dem Unfallverursacher jedoch nicht mehr verhindern. Trotz der Berührung und eines verursachten Schadens fuhr der Unfallgegner weiter auf die Bundesstraße. Bei dem flüchtigen Fahrzeug habe es sich um einen silbernen Audi gehandelt. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Johannesberg. Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr im Ortsteil Oberafferbach. Ein 36-jähriger Verkehrsteilnehmer hielt mit seinem Kastenwagen in der Aschaffenburger Straße am rechten Fahrbahnrand, als ein nachfolgender Mercedesfahrer das Fahrzeug touchierte. Der bis dahin noch unbekannte Unfallverursacher fuhr trotz des verursachten Schadens weiter in Richtung Aschaffenburg. Etwa zehn Minuten später fuhr der 82-jährige Unfallverursacher erneut an der Unfallstelle vorbei, hielt aber auch diesmal nicht an. Auch meldete er sich nicht bei der Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte den 82-Jährigen im Nachgang an seiner Wohnanschrift antreffen. Hierbei zeigte er sich geständig.

Handydiebstahl in Hösbach

Hösbach. Eine 17-Jährige aus Goldbach hatte am gestrigen Montag, gegen 14:20 Uhr, ihr Smartphone in einem Einkaufswagen vor einem Drogeriemarkt in der Industriestraße vergessen. Als ihr nur wenige Minuten später der Verlust aufgefallen war, hatte ein unbekannter Täter bereits das Smartphone an sich genommen. Eine Nachfrage bei den umliegenden Geschäften brachte keinen Erfolg.

mkl/Polizei Aschaffenburg