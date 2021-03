Unbekannter streift parkendes Auto in Damm und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer streifte am Donnerstagmorgen, zwischen 09:45 Uhr und 10:30 Uhr einen Pkw Renault. Dieser war auf dem Parkplatz eines Großhandels in der Neuen Glattbacher Straße abgestellt und weist nun einen Schaden an der Heckstoßstange auf. Dieser liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Auto verkratzt

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum 19. bis 25.03.21 einen Pkw Fiat. Dieser stand in der Uhlandstraße abgestellt und weist nun Kratzer auf der Beifahrerseite auf. Die Höhe des Sachschadens liegt im dreistelligen Bereich.

Kleintransporter streifte geparkten Pkw und begeht Unfallflucht

Goldbach. Am frühen Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, befuhr ein unbekannter weißer Kleintransporter die Spessartstraße von Hösbach kommend in Richtung Goldbach. Hierbei streifte der unbekannte Fahrzeugführer mit seiner Beifahrerseite einen geparkten Pkw Opel an dessen Front linksseitig. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Der Lenker des unbekannten weißen Kleintransporters flüchtete jedoch, sodass keine ordnungsgemäße Unfallaufnahme möglich war.

klal/Quelle: Polizei Aschaffenburg