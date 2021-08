Unbekannter streift geparktes Auto in Karlstadt und flüchtet

Wer nach einem Parkrempler den flüchtigen Verursacher zur Verantwortung ziehen will, kann sich nicht allein auf einen Zettel von Zeugen berufen.

Blumenkasten entwendet

Hundsbach. Von Sonntag, 19 Uhr bis Montag, 12 Uhr wurde in der Hundsbacher Straße ein Blumenkasten mit roten Geranien von der Außenfassade eines Wohnanwesens entwendet.

Mehrere amtliche Kennzeichen von Fahrzeugen entwendet

Himmelstadt. Im Tatzeitraum von Samstag, 12:00 Uhr bis Montag, 13 Uhr wurden an mehreren auf dem Parkplatz in der Triebstraße geparkten Fahrzeugen die amtlichen Kennzeichen entwendet. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von 150 Euro.

Graffiti neben dem Gymnasium gesprüht

Karlstadt. Im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr und Montag, 07:30 Uhr wurde auf einem Trafohäuschen, das direkt neben dem Johann-Schöner-Gymnasium steht, auf die verputzte Steinwand ein Graffiti gesprüht. Der unbekannte Täter sprühte mit rosa Sprühfarbe einen Satz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100,- Euro.



Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.