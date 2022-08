Unbekannter stiehlt Werkzeuge und Maschinen aus Firmenfahrzeug in Kleinheubach

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Citroen Jumper, der von Montagnachmittag, 13 Uhr, bis Dienstagvormittag, 11 Uhr, ihn der Jahnstraße abgestellt war. In diesem Zeitraum gelangte der Täter auf noch unbekannte Weise ins Fahrzeuginnere. Ihm gelang es, mit seiner Beute unerkannt zu entkommen.

Wer etwas beobachtet hat, das mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Gartenmauer durch unbekanntes Fahrzeug beschädigt

Eschau-Sommerau. Am Dienstagnachmittag hat ein Grundstücksbesitzer Anzeige erstattet, weil seine Gartenmauer von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden war. Die Obernburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss die Gartenmauer im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, beschädigt worden sein. Das Verursacherfahrzeug ist bislang noch unbekannt. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf etwa 250 Euro belaufen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Verkehrskontrolle bringt Rauschgift zum Vorschein

Leidersbach. Eine Streifenbesatzung der Obernburger Polizei hat am Dienstagabend ein Auto kontrolliert und im Innenraum mehr als 25 Gramm Amphetamin entdeckt. Gegen den Besitzer wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Verkehrskontrolle fand kurz vor 20.30 Uhr in der Hauptstraße statt. Nachdem die Beamten das Amphetamin im Innenraum des Fahrzeugs entdeckt hatten, räumte der 21-jährige Beifahrer ein, der Besitzer des Rauschgifts zu sein. Bei einer nachfolgenden Wohnungsdurchsuchung fiel den Beamten noch eine geringe Menge Dopingmittel in die Hände.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungs- und Arzneimittelgesetz eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Fahrzeug gleich zweimal beschädigt - Zeugen gesucht

Wörth. Nachdem ihr Fahrzeug in den vergangenen Wochen gleich zweimal beschädigt worden war, erstattete die Besitzerin am Dienstag Anzeige bei der Obernburger Polizei. Da der Täter bzw. Verursacher jeweils noch unbekannt ist, hofft der Sachbearbeiter nun auch auf Zeugenhinweise.

Zunächst hatte ein Unbekannter die linke Seite des blauen VW Golf über die komplette Fahrzeuglänge verkratzt. Hierdurch entstand ein Sachschaden, der sich Schätzungen zufolge auf rund 1.500 Euro belaufen dürfte. Die Sachbeschädigung dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach in der Nacht zum Mittwoch, 20. Juli, im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 8.30 Uhr ereignet haben. In dieser Zeit war das Fahrzeug in der Emil-Geis-Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Im Laufe des Dienstags, 2. August, wurde derselbe Wagen auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Presentstraße erneut von einem unbekannten Verursacher beschädigt. Das Fahrzeug war dort im Zeitraum von 16 bis 18 Uhr geparkt. Als die Besitzerin zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am vorderen rechten Kotflügel fest. Die Schadenshöhe wird ebenfalls auf rund 1.500 Euro geschätzt.

In beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Polizeimeldungen für den Kreis Miltenberg