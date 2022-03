Unbekannter stiehlt Katalysator in Gemünden

Als er am Dienstagabend damit wegfahren wollte, bemerkte er laute Motorgeräusche. Als er nach der Ursache suchte, stellte er fest, dass der Katalysator durch einen bislang unbekannten Täter herausgeflext und geklaut wurde. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 500,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis

Gemünden. In der Nacht zum Mittwoch, gegen 00:35 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein Rollerfahrer auf, welcher mit erhöhter Geschwindigkeit die Straße querte. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle in der Frankfurter Straße gab er an, dass die Drossel des Rollers nicht aktiv ist. Da der 17-Jährige lediglich eine Prüfbescheinigung für ein Kleinkraftrad vorweisen konnte, wird wird Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Mofa war nicht versichert

Gemünden. Am Dienstagabend gegen 18:35 Uhr befuhr eine Mofa-Fahrerin die Bahnhofstraße. Da das Versicherungskennzeichen abgelaufen war, wurde die Fahrerin in der Gartenstraße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Die 15-jährige Fahrerin räumte den Verstoß ein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Sie erhält eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Hauswand mit Graffiti beschmiert

Gemünden-Wernfeld. Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmittag wurde in der Karlstadter Straße die Hauswand eines Anwesens mit einem rosafarbenen Graffiti beschmiert. Der Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.