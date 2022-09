Unbekannter stiehlt in Wertheim Diesel aus Lastwagen - Zeugen gesucht

Der Laster war zwischen 16.10 Uhr am Dienstagnachmittag und 6 Uhr am Mittwochmorgen im Bestenheider Höhenweg abgestellt. In diesem Zeitraum hebelte der Täter oder die Täterin den Tankdeckel auf und zapfte den Kraftstoff auf unbekannte Weise ab.

Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Tauberbischofsheim. In der Nacht auf Dienstag zerkratzte eine unbekannte Person einen geparkten Wagen in Tauberbischofsheim. Das Auto war zwischen 12 und 16.40 Uhr am Montag in der Stifterstraße abgestellt. In diesem Zeitraum machte sich der oder die Unbekannte an dem Fahrzeug zu schaffen und hinterließ einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Wer konnte die Tat beobachten oder hat etwas Verdächtiges gesehen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Bargeld aus Auto gestohlen

Bad Mergentheim. Auf bislang unbekannte Weise öffnete eine unbekannte Person in der Nacht auf Mittwoch einen BMW in Bad Mergentheim und entwendete Bargeld. Aus dem Handschuhfach und der Mittelkonsole nahm der Täter oder die Täterin das Bargeld in zweistelliger Höhe an sich. Der BMW war zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 6.30 Uhr am Donnerstag in einer Garageneinfahrt in der Sankt-Rochus-Straße abgestellt.

Zeugen die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Polizeimeldungen Kreis Main-Tauber