Unbekannter stiehlt in Faulbach Kanu

1. Das Kanu wurde aufgrund eines gerissenen Spanngurtes auf der dortigen Wiese abgelegt. Das Kanu hat einen Wert von circa 1000 Euro.

Spiegelklatscher: Verursacher flieht

2. Eichenbühl. Am Mittwoch, um 6.55 Uhr, befuhr ein 50-jähriger mit seinem Omnibus die Staatsstraße von Eichenbühl in Richtung Umpfenbach. Ihm kam ein weißer Kleinbus entgegen und es kam zu einer Spiegelberührung. Dabei wurde der das Gehäuse des Außenspiegels vom Bus beschädigt. Der entgegenkommende Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 3000 Euro zu kümmern.