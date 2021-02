Lohr am Main

Schnapp-Schnapp: Fahrraddiebe sind mit unterschiedlichen Werkzeugen wie auch etwa Bolzenschneider ausgestattet, um sich an Drahtesel heranzumachen.

In Lohr wurde im Zeitraum von Samstag, 06.02.2021, bis Mittwoch, 24.02.2021, in der Stoltestraße ein in einem Carport abgestelltes Fahrrad entwendet. Es handelt sich um ein grün-schwarzes Herrenrad der Marke Scott im Wert von rund 400 Euro.

Die Polizei Lohr sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/87410.

klal/Quelle: Polizei Karlstadt