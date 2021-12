Unbekannter sticht am Bahnhof Lohr Autoreifen platt

Polizeipanne in Aschaffenburg. Fast zwei Wochen lang ein Rentner tot in seiner Küche, wegen eines Kommunikationsproblems der Polizei mit der Stadtverwaltung.

Bei der Tatbestandsaufnahme durch die Polizei Lohr konnten Einstichstellen in den beiden hinteren Reifen des am Parkplatz hinter dem Stadtbahnhof abgestellten Fahrzeugs festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main erbittet Zeugenhinweise telefonisch unter 09352/8741-0 oder per Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de.

Damenrad gestohlen

Lohr. Im Tatzeitraum von vergangenem Sonntagnachmittag bis Montagmorgen wurde ein älteres anthrazitfarbenes Damenrad der Marke Kalkhoff durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Das Fahrrad war in einem Carport in der Straße An den Dottergärten in Wombach unverschlossen abgestellt und hat einen Zeitwert von etwa 50 Euro.

VaPi/Polizei Lohr