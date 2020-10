Unbekannter schlägt auf Miltenberger ein

Gegen 20:15 Uhr war der 23-Jährige fußläufig in der Krausstraße unterwegs und beobachtete den späteren Täter, welcher an einer Hecke urinierte und einen stark angetrunkenen Eindruck machte. Nachdem der Geschädigte an dem Mann vorbeigegangen war, folgte der Unbekannte und sprach ihn in russischer Sprache an. Da der Geschädigte kein Wort verstand, ging dieser weiter. Der Unbekannte packte ihn am Arm und schlug ihm ohne Vorwarnung mit der rechten Faust in die Magengegend.

Die Mutter des 23-Jährigen, welche zufällig hinzukam, konnte ihren Sohn von dem Unbekannten wegziehen und der Täter flüchtete in Richtung Realschule. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der Schläger wird wie folgt beschrieben:

schlank, ca. 175 cm groß

ca. 25 Jahre alt

Brillenträger

Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und grauem Kapuzenpulli

Der Geschädigte hatte Glück und konnte auf eine ärztliche Untersuchung verzichten.

Fahrzeug kommt von Straße ab – eine Verletzte

Faulbach. Am Donnerstag, kurz vor 23 Uhr, befuhr eine Audi-Fahrerin die Staatsstraße 2315, von Wertheim kommend in Richtung Neuenbuch. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in den Graben. Die 25-jährige Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem total demolierten Fahrzeug befreien und musste zur weiteren Untersuchung in das Uniklinikum Würzburg verbracht werden. Zur Fahrbahnreinigung und Verkehrsregelung wurde die Freiwillige Feuerwehr Faulbach eingesetzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2800 Euro.

Sachbeschädigung an Auto

Amorbach. Ein In den Weizenäckern abgestellter VW wurde am Mittwoch, in der Zeit von 19 – 20 Uhr mit einer Flüssigkeit übergossen. Es entstand ein Sachschaden im Bereich der Bremsen in Höhe von ca. 1200 Euro. Sachdienlich Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg jederzeit entgegen.