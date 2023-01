Unbekannter schlägt auf 40-Jährigen in Kleinostheim ein

Dem Sachstand nach befand sich der 40-Jährige zusammen mit einem Bekannten am Neujahrsmorgen, gegen 05:10 Uhr, auf dem Nachhauseweg in der Josef-Hepp-Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Grabenstraße traten ihnen zunächst zwei Unbekannte entgegen. In der Folge schlug einer der beiden Männer mit einem nicht bekannten Gegenstand unvermittelt auf den 40-Jährigen ein.

Der 40-Jährige ging aufgrund des Schlags zu Boden und entfernte sich im Anschluss mit seinem Begleiter. Am nächsten Morgen begab er sich zur Anzeigenerstattung zur Polizeiinspektion Aschaffenburg. Er trug leichte Verletzungen von dem Angriff davon.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

30 bis 35 Jahre alt

1,75 bis1,80 Meter groß

Kurze Haare und Vollbart

Bekleidet mit hellem Pullover und heller Jogginghose





Von der zweiten zu dem Aggressor gehörige Person ist lediglich bekannt, dass sie dunkel gekleidet gewesen sein soll.

Die Aschaffenburger Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Fußgänger wird in Aschaffenburg von Auto erfasst und flüchtet

ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend ist ein 41-jähriger Fußgänger von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Der Mann flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 22-Jähriger, gegen 17:45 Uhr, mit seinem Pkw die Glattbacher Überfahrt und bog in den Nordring ab. Hierbei übersah er einen 41-Jährigen, der gerade zu Fuß den Nordring auf dem dortigen Fußgängerüberweg passierte und erfasste diesen mit seinem Pkw.

Der 22-Jährige und seine Beifahrerin stiegen sofort aus, um sich nach dem verletzten Fußgänger zu erkundigen. Dieser gab lediglich an, dass er "schon Schlimmeres erlebt habe" und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben.

Der 41-Jährige, der durch den Zusammenstoß leicht verletzt worden ist, konnte kurze Zeit später von einer Streife der Aschaffenburger Polizei ermittelt werden und muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Auch gegen den 22-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren auf Grund einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken