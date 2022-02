Die Scheibe eines Mehrparteienhauses im Giebfriedweg wurde hierbei beschädigt und muss ausgetauscht werden. Die Wohnungseigentümer wurden durch die Schussabgabe nicht gefährdet und kamen mit einem Schrecken davon. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung wurden durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg übernommen

Sachbeschädigung in der Schloßgasse

Aschaffenburg. In der Nacht von Samstag, 19.02.2022 auf Sonntag, 20.02.2022, gegen 00:00 Uhr wurde eine Personengruppe in der Schloßgasse kontrolliert. Ein 17 Jahre junger Aschaffenburger aus der Gruppe hatte ein weißes Trekking-Fahrrad, das in der Schloßgasse abgestellt war, stark beschädigt, verbogen und das Vorderlicht demoliert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250,-€.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet den Eigentümer des weißen Trekkingrades, KTM, das zwischen Bier-Sepp und Fegerer abgeschlossen war, sich unter Vorlage eines Eigentumsnachweises mit dem Sachbearbeiter unter 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Grünes Kleinkraftrad entwendet

Aschaffenburg. In der Bodelschwinghstraße wurde am Samstag zwischen ca. 11:50 Uhr und 23:45 Uhr ein dort abgestelltes Kleinkraftrad entwendet. Im grünen Roller befanden sich neben dem noch eingesteckten Zündschlüssel ein Haus- und Wohnungsschlüssel sowie ein Versicherungsschein. Zeugen des Diebstahls oder Personen, die Angaben zum Verbleib des Kleinkraftrades machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Großostheim. Zwischen dem 18.02.2022, 10:00 Uhr bis zum 19.02.2022, 12:00 Uhr, wurde ein auf einer Parkfläche in der Kanzleistraße abgestellter Ford Transit im Bereich des vorderen rechten Kotflügels beschädigt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Weitere Unfallflucht in Großostheim

Großostheim. Zwischen dem 16.02.2022, 16:00 Uhr und 19.02.2022, 10:00 Uhr, wurde ein in der Kunostraße geparkter Pkw Ford auf der linken Fahrzeugseite durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Auch in diesem Fall werden Personen, die sachdienliche Angaben machen können, gebeten, sich unter der Rufnummer 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Vorfahrtsverstoß mit hohem Sachschaden

Sailauf. Am 19.02.2022 gegen 11:20 Uhr ereignete sich in Sailauf ein schadensträchtiger Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Opelfahrer beim Linksabbiegen einen bereits auf der vorfahrtsberechtigten Engländerstraße fahrenden 18-jährigen VW-Fahrer übersah An der Fahrzeugfront des Pkw Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000,-€, an der rechten Fahrzeugseite des Pkw VW ein Schaden in Höhe von ca. 8000,-€. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall keiner der Beteiligten verletzt.

Diebstahl von Lebensmitteln

Glattbach. Ein 21-jähriger Aschaffenburger verließ mit fünf warmen Semmeln einen Supermarkt in Glattbach, ohne für diese zu bezahlen. Bei dem hungrigen Dieb wurde bei der darauf folgenden Anzeigenaufnahme eine hohe Alkoholisierung festgestellt. Der Delinquent, der sich einem Strafverfahren wegen Diebstahls geringwertiger Sachen verantworten muss, konnte nach Abschluss der Sachbearbeitung die Dienststelle verlassen.

Diebstahl von Parfum

Stockstadt. Am Nachmittag des 19.02.2022 entwendete ein 35-jähriger Aschaffenburger in einer Drogerie in Stockstadt mehrere Parfumtester. Der Mann konnte noch vor Verlassen des Geschäfts durch den Filialleiter an der Flucht gehindert werden, damit ihm neben der polizeilichen Aufnahme des Delikts ein Hausverbot ausgesprochen werden konnte. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Sturmeinsätze

Aschaffenburg. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg musste auch im Laufe des 19.02.2022 mehrfach wegen zu Einsätzen wegen des Sturmtiefs Zeynep in der Innenstadt ausrücken. In einem Fall wurde durch eine Windböe ein geparktes Kraftrad auf einen danebenstehenden Pkw, an anderer Örtlichkeit ein Verkehrszeichen auf geparkte Pkws geweht.

Meldungen der Polizei Aschaffenburg

Wildunfall mit Reh

Alzenau. Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr kam es auf der Staatsstraße, im Bereich der Autobahnauffahrt Nord, zu einem Wildunfall. Ein Reh lief vor den Pkw eines 39-jährigen Fahrers. Der Schaden am BMW wird auf ca. 5.500 Euro geschätzt.

Baucontainer aufgebrochen

Alzenau. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auf einer Baustelle in der Hanauer Straße ein Container aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Der Beuteschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Meldungen der Polizei Alzenau