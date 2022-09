Unbekannter schießt ein Zentimeter große Stahlkugel durch Rollladen in Laufach

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die Tat muss sich nach vorliegenden Ermittlungserkenntnissen kurz vor 20 Uhr ereignet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Auf frischer Tat ertappt - Ermittlungen gegen mutmaßlichen Fahrrad-Dieb

Aschaffenburg. Am Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr, ist ein 18-Jähriger beim Diebstahl eines Pedelecs aus einem Keller in der Herrleinstraße beobachtet worden. Das graue Fahrrad der Marke "Fullseven" im Wert von mehreren tausend Euro wurde sichergestellt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der rechtmäßige Eigentümer ist bislang noch unbekannt und wird daher gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Diebstahlserie - Mehrere Rückfahrkameras von Autos entwendet

Goldbach. Von Mittwoch auf Donnerstag sind von insgesamt vier Autos des Herstellers BMW die Rückfahrkameras entwendet worden. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen müssen sich die Diebstähle im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 17 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 14.30 Uhr, ereignet haben. Angegangen wurden insgesamt vier BMW, die am Langenberg, in der Winzerstraße, am Weberborn und am Ningesberg geparkt waren.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, das mit den Diebstählen in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Mehrere Ster Holz entwendet - Zeugen gesucht

Mömbris. Bereits am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter rund vier Ster Holz entwendet, welches am Rand eines Feldweges in der Nähe der Straße "Heimbach" gelagert war. Der Diebstahl muss sich im Zeitraum zwischen Freitag, 23. September, bis Samstag, 24. September, ereignet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Rüttelplatte von Baustelle entwendet - Zeugen gesucht

Westerngrund. Bereits in der vergangenen Woche hat ein Unbekannter von einer Baustelle in der Kahler Straße eine Rüttelplatte im Wert von etwa 4.000 Euro entwendet. In diesem Fall kann der Tatzeitraum eingegrenzt werden auf Freitag (23. September), 17 Uhr, bis Samstag (24. September), 7.30 Uhr. Dem Täter gelang es, mit seiner Beute unerkannt zu entkommen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Bushäuschen offenbar mutwillig beschädigt - Wer kann Hinweise zum Täter geben?

Karlstein-Dettingen. Am Donnerstagabend hat ein Fußgänger bemerkt, dass an der Haltestelle Unterführung in der Frankenstraße die gläserne Rückwand des Bushäuschens offenbar mutwillig zerstört wurde. Die Sachschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einige hundert Euro belaufen. Der Verursacher ist bislang noch unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken