Unbekannter schießt auf Wanderfalken in Königheim - Zeugen gesucht

Der Falke wurde vom Förster und Wildtierbeauftragten des Landratsamt Main-Tauber-Kreis stark abgemagert in Obhut

genommen und zu einem Tierarzt gebracht. Dort wurde der Vogel erst versorgt, behandelt und geröntgt, wobei drei Schrotkörner im Körper des Tieres festgestellt wurden.

Wanderfalken gelten nach dem Bundesnaturschutzgesetz als streng geschützt. Wer einem Tier der besonders geschützten Art nachstellt, es verletzt oder tötet, begeht eine Straftat, die mit bis zu 5 Jahren

Freiheitsstrafe bestraft werden kann.

Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Schützen, nimmt der Fachbereich Gewerbe/Umwelt beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Opel nach Kollision mit geparktem Auto umgekippt

Weikersheim.

In der Weikersheimer Bahnhofstraße kippte am Montagmorgen ein Opel um. Die Fahrerin des Wagens war gegen 6.30 Uhr in Richtung des Busbahnhofs unterwegs.

Aus unbekannter Ursache kollidierte der Opel mit einem am Straßenrand geparkten Ford. Die Fahrerin übersteuerte nach der Kollision ihr Fahrzeug zu weit nach links, so dass ihr Wagen schließlich umkippte. Die Bahnhofstraße blieb während der Unfallaufnahme etwa bis 7 Uhr gesperrt.

An den beiden PKW entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

rega/Quelle: Polizei Heilbronn