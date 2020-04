Unbekannter Radfahrer schlägt auf Fußgänger in Mainaschaff ein

Am Mittwoch um 22.35 Uhr wurde am Mainufer ein 53-Jähriger grundlos von einem Radfahrer ins Gesicht geschlagen worden. Der Täter und sein unbekannter Begleiter seien anschließend per Fahrrad in Richtung Aschaffenburg auf dem Fahrradweg geflüchtet. Das Opfer erlitt eine Platzwunde im Gesicht und wurde ins Klinikum Alzenau verbracht. Von den Radfahrern liegt nur das Alter, 25-30 Jahre, vor.

Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei unter der TelNr: 06021/857-2230.

Bienenvölker in Mainaschaff gestohlen

Mainaschaff. In der Nähe der Straße „Am Eller“ verschwanden zwischen Sonntag, 12:00 Uhr und Donnerstag, 08:00 Uhr vier Bienenvölker mit grünen Behausungen. Die Tatörtlichkeit befindet sich auf dem Weg zum Sportplatz am rechts gelegenen Rettungsweg zur BAB A 3 Richtung Frankfurt. Der Schaden wird auf 1.200 Euro, der durch verlorenen Honig auf 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der TelNr: 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Vorfahrtsunfall in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Am Mittwoch um 10:40 Uhr befuhr eine 46-Jährige mit ihrem BMW die Ridinger Straße und wollte geradeaus in die Erthalstraße einfahren. Zur gleichen Zeit war ein 83-Jähriger mit seinem Pkw VW auf dem Schloßberg in Richtung Ridinger Straße unterwegs. Der Mann missachtete die Vorfahrt der Frau, wobei es im Einmündungsbereich zur Kollision der Autos kam. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren!) ist deutlich sichtbar aufgestellt.

Zu schnell im Kreisverkehr unterwegs

Kleinostheim. Ein 30-Jähriger befuhr am Mittwoch um 20:15 Uhr die Bundesstraße 8 in Richtung Aschaffenburg. Am Kreisverkehr zur Auffahrt A 45 FR Gießen verlor er aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Opel und überfuhr die Verkehrsinsel. Hierbei riss er einen Rohrpfosten mit Verkehrszeichen aus dem Erdreich und an seinem Auto die Ölwanne auf. Anschließend kam er im Straßengraben der Gegenrichtung zum Liegen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1.500 Euro. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr fachmännisch gesichert. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppwagen geborgen werden.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg