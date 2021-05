Unbekannter prügelt in Miltenberg auf Mann ein, Frau verliert drei Zähne

In der Miltenberger Hauptstraße kam es am 28.05.2021 gegen 01:27 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hier trafen zwei Gruppen aufeinander, welche sich bereits kurz zuvor auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Bürgstadt begegnet waren. Nach anfänglichen Provokationen, schlug ein unbekannter Täter nach einem 27jährigen Geschädigten, welcher durch die Wucht des Schlages gegen seine 22jährige Freundin flog. Diese fiel infolge dessen gegen eine Hauswand und schlug sich hierbei drei Zähne aus. Im Anschluss trat der unbekannte Täter noch mehrmals auf den am Boden liegenden 27jährigen Geschädigten ein.

Kurz darauf flüchteten der Täter und seine drei Begleiter mit einem grauen Sportwagen (vermutlich Mercedes - Kennzeichen unbekannt) in unbekannte Richtung. Bei den vorangegangenen Provokationen war zudem ein weiterer Pkw (Farbe: weiß, Fabrikat: unbekannt), welcher mit drei Personen besetzt war, beteiligt. Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: südländisches Aussehen, kräftige Statur, ca. 165 cm groß, scheinbares Alter ca. 23 Jahre. Der Täter war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Cap. Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Miltenberg entgegengenommen.

Geldbörsendiebstahl in Bekleidungsgeschäft

Kleinheubach: Eine 17jährige Geschädigte betrat am 28.05.2021, in der Zeit von 15:45 Uhr bis 15:55 Uhr, ein Bekleidungsgeschäft in der Straße „In der Seehecke“. Beim Anprobieren eines Kleidungsstückes legte die Geschädigte ihre Geldbörse (goldfarbene Damengeldbörse) auf einer Ablage in der Umkleidekabine ab. Als die Geschädigte kurze Zeit später an der Kasse bezahlen wollte, stellte diese fest, dass ihre Geldbörse fehlte - diese hatte sie wohl auf der Ablagefläche in der Umkleidekabine vergessen. Bei der Nachschau in jener Umkleidekabine musste die Geschädigte feststellen, dass die Geldbörse verschwunden war. In der Geldbörse befanden sich insgesamt 80,- Euro Bargeld sowie diverse Karten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg entgegen.

Sperrmüllsammler mit nicht versichertem Kleintransporter unterwegs

Mömlingen, Lkrs. Miltenberg Am 28.05. wurde gegen 16:30 Uhr telefonisch mitgeteilt, dass ein weißer Kleintransporter durch Mömlingen fahren und Sperrmull sammeln wurde. Das Fahrzeug konnte gegen 17:00 Uhr angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass fur das Fahrzeug keine gultige Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung mehr bestand. Die Weiterfahrt wurde daraufhin vor Ort unterbunden und der Fahrzeugfuhrer mit einer Anzeige belegt. Verstöße nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz konnten nicht festgestellt werden.

Joint aufgefunden

Erlenbach a.Main, Lkrs. Miltenberg Am 29.05. wurde gegen 00:20 Uhr in Erlenbach a.Main, im Bereich des Jugendzentrums in der Liebigstraße, ein 18 jähriger Erlenbacher dabei beobachtet wie er offensichtlich einen Joint konsumierte. Als er die Polizeibeamten erkannte, versuchte er sich diesem zu entledigen, was jedoch misslang. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.

