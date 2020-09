Unbekannter pöbelt Taxifahrer in Lohr an und klemmt im den Fuß ein

Am Samstagmorgen, gegen 4.25 Uhr, kam es in der Lohrtorstraße, Ecke Hauptstraße in Lohr a. Main zu einer Pöbelei und an-schließenden Körperverletzung zum Nachteil eines Taxifahrers. Laut Aussage des Taxifahrers trat plötzlich ein unbekannter Mann im Alter von rund 50 Jahren und einer Körpergröße von etwa 1,60 Metern Größe an den im Taxi sitzenden Fahrer heran und stellte zunächst belanglose Fragen. Im weiteren Verlauf forderte der Unbekannte den Taxifahrer auf, keine Gäste vom Lohrer Cafe Bajazzo mitzunehmen.

Als es dem Taxifahrer zu bunt wurde und er aussteigen wollte, schlug der Unbekannte die Autotür zu und quetschte das Bein des Taxifahrers ein. Anschließend lief der Unbekannte in Richtung Castell´sche Bank weg und rief, dass er jetzt eine „Kanone“ holen werde, um ihn zu erschießen.

Der Unbekannte kam nicht zurück, die eingeleitete Fahndung durch die Lohrer Polizei verlief ergebnislos. Der Taxifahrer begab sich nach der Anzeigenerstattung ins Lohrer Krankenhaus.

Da über die Hintergründe der Körperverletzung bisher nichts bekannt ist, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lohr a. Main unter der Tel.: 09352/8741-0 zu melden.

Radfahrer fährt gegen Stromkasten in Rechtenbach und flüchtet

Rechtenbach, Lkr. Main-Spessart. Am gestrigen Freitag um ca. 12:45 Uhr kam es im Bereich der Hauptstraße Nr. 7 in Rechtenbach zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 4-5 köpfige Radfahrergruppe den linken Gehweg der Hauptstraße von Lohr kommend in Richtung Bischbornerhof.

Unmittelbar vor dem Grundstück der Hausnummer 7 fuhr einer männlicher Radfahrer aus ungeklärter Ursache gegen einen dort befindlichen Stromkasten. Der Stromkasten hielt dem Radfahrer nicht Stand und fiel durch das abschüssige Gelände komplett nach hinten um. Am Stromkasten entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Leider hinterließ der Verursacher keine Nachricht am beschädigten Stromkasten. Auch bei der Polizei hatte er sich nicht gemeldet. Die Polizeiinspektion Lohr nimmt gerne Zeugenhinweise unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

