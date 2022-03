Unbekannter manipuliert Schranke bei Lohrer Stadthalle

Laut Polizei konnte ein Autofahrer deshalb den Parkplatz am Schwimmbad nicht mehr verlassen und rief die Polizei um Hilfe. Erst nachdem die Beamten die Schranke komplett abmontiert hatten, konnte der Autofahrer seine Heimreise antreten. Ob ein Sachschaden an der Schranke entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise uber den oder die Täter nimmt die Polizei Lohr unter der Telefonnummer: 09352/87410 oder unter der E-Mail Adresse: pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen.

Fahrrad in Lohr gestohlen

Lohr. In der Zeit zwischen dem 23.02. und 09.03.2022 wurde in Lohr in der Bahnhofstraße ein weiß-rotes Trekking Damenfahrrad der Marke „Victoria“ gestohlen. Das Fahrrad war auf einem Privatgrundstuck abgestellt und mit einem Schloss gesichert, als es von einem bislang unbekannten Täter entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohr unter der Telefonnummer: 09352/87410 oder unter der E-Mail Adresse: pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen.

Polizei Lohr/kick