Unbekannter löst Radmuttern an Laster in Bischbrunn

Die Ursache dafür war ein loser Zwillingsreifen an der Hinterachse. Wie sich herausstellte hat ein Unbekannter offenbar die Radmuttern gelöst.

Wie die Polizei feststellte, hat sich der Täter an dem Fahrzeug vermutlich in der Zeit vom 01.04. - 08.04.21 zu schaffen gemacht. In dieser Zeit stand der Laster auf dem Firmengelände in der Kurmainzer Straße in Bischbrunn.

Es sind Ermittlungen wegen eines Verbrechens des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die Polizei Marktheidenfeld erbittet sachliche Hinweise unter Tel. 09391/9841-0.