Am Sonntagnachmittag teilten Zeugen eine illegale Müllablagerung an der Ortsverbindungsstraße von Dörnsteinbach nach Oberschur mit. Ein bislang unbekannter Täter lagerte hier unerlaubt eine Matratze, Rigipsplatten und Linoleum in der freien Natur ab.

Wer sachdienliche Hinweise zu der oben geschilderten Ordnungswidrigkeit geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.