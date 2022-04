Unbekannter klebt mehrmals Türschlösser eines Asia-Restaurants zu

Die verklebten Schlösser mussten aufgebohrt und ausgetauscht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl in Karlburg und zu der Sachbeschädigung in Karlstadt unter Tel.: 09353/97410.

Alkoholisierter Fahrradfahrer

Karlstadt. Am Dienstag fiel gegen 20:00 Uhr einer Polizeistreife an der Mainpromenade in Karlstadt ein in Schlangenlinien fahrender Radfahrer auf. Ein Alkoholtest des 36-jährigen Radfahrers ergab einen Wert von 1,82 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Bedienteil von Pedelec entwendet

Karlburg. Am Montag, 11.04.2022 wurde von einem von 18:15 Uhr bis 20:15 Uhr am Schützenhaus in Karlburg abgestellten Pedelec der Bosch-Bordcomputer entwendet. Der Bordcomputer hatte einen Wert von ca. 100.- Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Karlstadt / grr