Unbekannter klaut Bonsai in Lengfurt

Vom 10. November, 17 Uhr, bis 11. November, 12 Uhr entwendete ein Unbekannter in Lengfurt, Julius-Leber-Straße einen Bonsai (Linde) samt dem dazugehörenden Topf. Der Baum war ca. 50 cm hoch und besitzt einen Wert von rund 500 Euro.

Beim Abtransport des Baumes könnte der Täter möglicherweise mit einer Schubkarre oder einem größeren Fahrzeug vor Ort gewesen sein. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0.

Zurrgurte auf Fahrbahn bei Urspringen verloren

Main-Spessart-Kreis. Ein unbekanntes Fahrzeug hat auf der Staatsstraße zwischen Urspringen und Karlstadt in einer Kurve mehrere Schwerlastzurrgurte verloren. Der Fahrer eines Tanklastzuges konnte dem Hindernis nicht ausweichen. Die Haken eines der Gurte bohrten sich in den linken vorderen Reifen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 €.

Die Polizei sucht Hinweise auf das Fahrzeug, das die Gurte verloren hat. Meldungen können unter Tel. 09391/9841-0 abgegeben werden.