Unbekannter in Karlstadt beschädigt im Fahren Außenspiegel und flüchtet

Am Donnerstag, gegen 07:40 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2435 zwischen Wiesenfeld und Lohr zu einer Berührung zwischen dem jeweiligen linken Außenspiegel eines bislang unbekannten Autos und eines entgegenkommenden Daimlers. Der Wagen, bei dem es sich vermutlich um einen dunklen SUV gehandelt hatte, fuhr in Richtung Wiesenfeld, als er den Außenspiegel des Daimlers berührte. Das Fahrzeug fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Müll gerät beinahe in Brand

Arnstein. In der Schraudenbacher Straße in Arnstein kam es am Donnerstag, gegen 10:20 Uhr beinahe zu einem Brand. In einem Mülllager entstand ein kleines Glutnest an einem gelben Sack. Wie es dazu kam ist bislang nicht bekannt. Ein Sachschaden entstand glücklicherweise nicht. Personen wurde nicht verletzt. Das Glutnest wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Arnstein gelöscht.

Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt

Karlstadt. Am Donnerstag, gegen 10:45 Uhr befand sich eine 76-jährige Frau in der Gemündener Straße in einem Einkaufsmarkt. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus ihrer Jackentasche ihre Geldbörse. Der Diebstahl fiel der Dame erst im Kassenbereich auf. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter Tel.: 09353/97410 entgegen.

Weinbergszaun beschädigt

Zellingen. Durch einen unbekannten Täter wurden drei Drahtseile an einer Weinbergszeile an der Verlängerung zum Hauenweg in Markt Retzbach durchgezwickt. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden. Der Sachschaden beträgt laut Eigentümer etwa 50,- Euro. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zur Sachbeschädigung unter Tel.: 09353/97410.

Rind gerät in Panik

Zellingen. Am Donnerstag, gegen 15:35 Uhr wurde ein Mitarbeiter einer Schlachterei in Markt Retzbach verletzt. Ein Rind geriet beim Abladevorgang in Panik und riss eine Absperrung aus der Verankerung. Anschließend geriet das Tier aufgrund der herausgerissenen Sicherung mit dem Vorder- und Hinterbein zwischen Laderampe und Wand. Der 36-jährige Mann wollte das Rind befreien. Das Tier stieß jedoch mit dem Kopf nach seinem Helfer. Dieser wurde gegen eine Wand gedrückt und verletzte sich hierbei. Der Mitarbeiter wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen Ausgangssperre verstoßen

Zellingen. Trotz derzeitiger Ausgangssperre wurde ein 38-Jähriger am Donnerstag, gegen 23:15 Uhr durch eine Streife der Polizei Karlstadt in Zellingen auf der Straße angetroffen. Der Mann konnte keinen triftigen Grund nennen, warum er zu dieser Uhrzeit noch unterwegs war. Über die derzeit geltende Ausgangssperre zwischen 21:00 Uhr und 5:00 Uhr wusste er jedoch Bescheid. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Verordnung zum Infektionsschutzgesetz.

sob/Polizei Karlstadt