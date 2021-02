Unbekannter flüchtet von Unfallstelle in Leider

Auf der Kreuzung „Leiderer Lichtspiele“ kam es am Mittwochabend, gegen 11:30 Uhr zu einem Auffahrunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr den linken Fahrstreifen der Darmstädter Straße stadteinwärts. Als er die Kreuzung zum Westring überquerte, bremste das Fahrzeug trotz grünem Licht unter der Unterführung ab. Eine ihm folgende 64-jährige Fahrerin eines Pkw VW in weiß fuhr dem unbekannten Fahrzeug daraufhin auf. Dem weißen VW fuhr anschließend ein grauer Pkw VW auf. Der Fahrer des unbekannten Pkw an der Spitze entfernte sich kurz darauf ohne eine sachgemäße Unfallaufnahme zu ermöglichen. Sowohl die 64-jährige Dame als auch der 71-jährige Fahrer des grauen VW blieben unverletzt. Während der graue Pkw eher geringfügig im Frontbereich beschädigt wurde, wies der weiße VW Schäden an der Front und am Heck im vierstelligen Bereich auf. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

BMW verkratzt

Damm. Am Dienstag wurde im Zeitraum von 05:40 Uhr bis 18:20 Uhr ein Pkw BMW beschädigt. Das Fahrzeug war in der Schulstraße geparkt, als ein unbekannter Täter die Beifahrerseite mit einem circa 2,30 Meter langen Kratzer versah. Der Schaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Diebstahl

Haibach. Ein unbekannter Täter entwendete einer 82-jährigen Rentnerin die Geldbörse. Diese befand sich am Dienstag, zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr, während ihres Einkaufs in einem Discounter in der Würzburger Straße. An der Kasse bemerkte sie das Fehlen ihres schwarzen Geldbeutels, den sie zuvor in ihrer Handtasche getragen hatte. Darin waren neben diverser Dokumente ein niedriger dreistelliger Betrag Bargeld. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

klal/Quelle: Polizei Aschaffenburg