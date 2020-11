Unbekannter flüchtet nach Unfall in Wiesenfeld

Als der Audi den Überholvorgang begonnen hatte, setzte der davor fahrende Mercedes ebenfalls zum Überholen an, was aber der Fahrer des Audi erkannte und nach links auswich. Dabei kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, wobei der Audi einen leichten Streifschaden am vorderen rechten Kotflügel erlitt. Beide Fahrzeuge brachen ihr begonnenes Überholmanöver ab und scherten wieder ein. Der wieder hinter dem Mercedes eingescherte Audifahrer versuchte nun mehrfach, bis zum ZOB in Lohr a. M., mit Lichthupe auf sich aufmerksam zu machen, jedoch ohne Erfolg. Der Mercedesfahrer reagierte nicht und fuhr ohne anzuhalten weiter.

Der entstandene Schaden am blauen Audi beläuft sich auf ca. 1000,00 Euro. Die Fahrer der beiden vorrausfahrenden Fahrzeuge sowie weitere Zeugen, welche das Überholmanöver beobachteten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.

Mehrere Wildschweine verendet

Stetten/Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagvormittag teilte eine Anruferin der PI Karlstadt mehrere tote Wildschweine am Radweg zwischen Schönarts und Stetten mit. Ein Wildschwein sei noch am Leben und habe sie angegriffen. Bei Eintreffen einer Streife aus Karlstadt war die scheinbar unverletzte Mitteilerin nicht mehr vor Ort. Es konnte eine tote Bach und 6 tote Frischlinge aufgefunden werden. Ein weiterer Frischling lag verletzt im Gebüsch und musste von seinem Leiden erlöst werden. Im Nachgang konnte ermittelt werden, dass es in der Nacht zuvor, zu einem Zusammenstoß der Wildschweine mit einem Güterzug gekommen war.

Fünf feiernde aus vier Haushalten- Private Feier wurde aufgelöst

Retzstadt/Lkr. Main-Spessart. Am Samstagabend, gegen 21.15 Uhr, teilte ein anonymer Anrufer der PI Karstadt eine Corona-Party in Retzbach mit. Vor Ort konnten 5 Personen aus vier Haushalten angetroffen werden. Die „Party“ wurde aufgelöst. Die Beteiligten müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt