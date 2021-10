Unbekannter flüchtet nach Unfall in Lohr

Gegen 14:30 Uhr kam ein 90-jähriger Autofahrer mit seinem Opel Astra aus Fahrtrichtung Gemünden und wollte von der Sackenbacher Straße nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei übersah er - vermutlich aufgrund tiefstehender Sonne - einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Motorradfahrer.

Trotz Vollbremsung konnte der Kradfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern; im Kreuzungsbereich kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Opelfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben oder die Polizei zu informieren. Durch einen Mitfahrer des Unfallgegners konnte der 90-Jährige schließlich am Friedhof in Lohr zum Anhalten bewegt werden.

Am Opel entstand Sachschaden im Bereich der Fahrertüre in Höhe von etwa 1.000 Euro. Am Motorrad entstand Frontschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

Den Fahrer des Fords erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Nach Wildunfall Reh erlöst

Frammersbach. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin erfasste am frühen Sonntagabend ein querendes Reh als sie mit ihrem Seat Leon von Frammersbach in Richtung Köhlerplatz unterwegs war. Das Tier blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen und wurde durch einen Schuss aus der Dienstwaffe von seinen Leiden erlöst.

Am Pkw entstand minimaler Frontschaden, die Fahrzeugführerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Lohr. Am frühen Sonntagabend kam es zu einem weiteren Wildunfall im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Lohr a.Main. Eine 68jährige Fahrzeugführerin erfasste auf ihrem Weg von Steinfeld nach Hausen eine querende Wildsau. Am Ford entstand Frontschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Sowohl Tier, als auch Fahrzeugführerin blieben unverletzt.

sob/Polizei Lohr