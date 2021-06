Unbekannter fasst Mädchen in Lohr an die Brust und flüchtet

Am Montagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, sprach ein unbekannter ca. 30-jähriger Mann, am zentralen Busbahnhof ein 10-jähriges Mädchen an, welches dort auf ihren Bus wartete. Nach einem kurzen Gespräch fasste der unbekannte Täter der 10-jährigen an die Brust und entfernte sich anschließend mit seinem Fahrrad. Er fuhr auf dem Radweg in Richtung Mainparkplatz davon. Eine sofort eingeleitete örtliche Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden.

Etwa 30 Jahre alt,

1,70 Meter groß,

schlanke Gestalt,

gelb-bräunliches Gesicht, Oberlippenbart,

braune Haare und braune Augen.

Er trug eine Brille und war mit einer schwarzen Jogginghose mit grün-rot-grünen Längsstreifen an der Beinaußenseite und einem hellroten, langärmeligen Oberteil bekleidet.

Die Polizei Lohr bittet hierbei um Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel. 09352/87410.