Unbekannter fährt zwei 17-Jährige in Hanau an und flüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbergrauen Opel Corsa befuhr am Montagabend die Lautenschlägerstraße und bog dann in die

Straße "Am Ballplatz" ab. Zwei 17-jährige Fußgängerinnen überquerten gegen 18 Uhr die Straße "Am Ballplatz". Während des Abbiegevorgangs übersah der Autofahrer die beiden Mädchen, welche sich bereits mittig auf der Fahrbahn befanden. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Frauen leicht verletzt wurden. Der Autofahrer flüchtete anschließend, ohne sich um die Verletzten zu kümmern und somit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Polizeipräsidium Südosthessen/ienc