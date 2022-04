Unbekannter fährt Zaun von Gärtnerei in Alzenau an und danach weiter

Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.





Radfahrerin verliert Kontrolle

Mömbris / Schimborn - Eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin verlor, am Dienstagmorgen, in der Kahlgrundstraße die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte alleinbeteiligt. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand nur geringer Schaden.





Beim Rangieren anderen Pkw touchiert

Kahl a. Main - Am Dienstagabend blieb ein 81-jähriger VW-Fahrer, auf dem Parkplatz des Campingplatzes, an einem geparkten Pkw, Opel, hängen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.000.- Euro.