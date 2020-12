Unbekannter fährt Schüler in Leidersbach über den Fuß

Am 27.11.20, gegen 11:00 Uhr, wollte ein Schüler die Roßbacher Straße queren, nachdem er kurz zuvor aus dem Schulbus ausgestiegen war. Da ein herannahender schwarzer Kleinwagen zunächst langsamer fuhr, querte das Kind die Straße und lief nun seitlich gegen den heranfahrenden Wagen. Hier geriet der Fuß des Jungen unter den hinteren, rechten Reifen. Das Kind erlitt glücklicher Weise nur leichte Schmerzen am Fußbereich. Der Autofahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Mömlingen. Im Zeitraum vom 05. auf den 06.12.20, wohl in den Nachtstunden, kam es zu einem versuchten Diebstahl aus einem grauen Audi in der Schießhausstraße in Mömlingen. Der Pkw wurde dort in einem Hofraum abgestellt und durch einen unbekannten Täter durchwühlt. Beute konnte der Täter nicht auffinden.

Einbruch in Bäckerei

Klingenberg. Im Zeitraum vom 05. auf den 06.12.12, zur Nachtzeit. Kam es in einer Bäckerei in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch. Durch einen unbekannten Täter wurde ein Fenster mit einem Stein eingeschlagen. Durch dieses Fenster gelangten die Täter dann ins Gebäude. Es wurden diverse Nahrungsmittel und Getränke entwendet. Mehr Beute konnten der oder die Täter nicht machen.

Fritteusenbrand

Niedernberg. Am 06.12.20, gegen 12:30 Uhr, kam es in Niedernberg in der Fachrainstraße zu einem Brand einer Fritteuse in einem Kellerraum eines Wohnhauses. Ursache des Fettbrandes dürfte ein defekt am Gerät gewesen sein. Die Feuerwehr Niedernberg konnte den Brand löschen, nachdem das brennende Gerät durch den Hauseigentümer vors Gebäude gestellt wurde. Es entstand ein geringer Sachschaden an einer Kochzeile im Kellerraum.

Sachbeschädigung an Taubenschlag

Niedernberg. Im Zeitraum vom 05. auf den 06.12.20 wurde im „Stadtweg" auf einem dortigen Grundstück ein Tauben- und Hühnerstall beschädigt. Der oder die unbekannten Täter rissen Türen ab und verteilteilten das Futter der Tiere.